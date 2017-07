Nog waterschaarste ondanks regen, waterkwaliteit levensbedreigend

Vandaag zat de gouverneur samen met de waterbeheerders om de situatie van waterschaarste in de provincie op te volgen. De peilen van de meeste waterlopen zijn gestegen, maar er is nog geen sprake van een structureel herstel. Enkele dagen neerslag kan een extreem droge eerste helft van het jaar niet zomaar uitwissen.

Zoutwaarden kritisch hoog

Uit de metingen door de waterbeheerders blijkt het zoutgehalte de voorbije 14 dagen in heel wat waterlopen sterk gestegen te zijn. Zoutwaarden hoger dan 4000 mg/l vormen een risico voor de volksgezondheid en voor het vee, vanaf 10000 mg/l is het zelfs levensbedreigend als drinkwater. Op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen zijn deze kritieke zoutwaarden al ruimschoots overschreden. Het verbod om water op te pompen in het IJzerbekken, het Bekken van de Brugse Polders en het Leiebekken wordt met drie weken verlengd tot 18 augustus. Het blijft ook verboden in gans West-Vlaanderen om water uit de waterlopen te halen voor het besproeien van sportterreinen.