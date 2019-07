Non danst sterren van de hemel

Tijdens het optreden van Guy Swinnen danste zuster Godelieve de sterren van de hemel. En afsluiten deed ze met een frisse pint. Of het nu gaat om een echte non of een overtuigende actrice, zuster Godelieve kreeg in ieder geval het publiek vlot op haar hand.

Het slotweekend van de acties voor Kom op tegen Kanker in Kortemark is telkens een voltreffer. Een weekend lang is er feest, met een heuse toogmarathon, die 24 uur duurt. Alles samen leverden de acties 140.000 euro op voor de strijd tegen kanker.

Bekijk de volledige reportage hier: