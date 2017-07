Noodlijdende boeren mogen in Roksem water oppompen

De eigenaar van de put die gebruikt wordt om te waterskiën gaf daar toestemming voor. Het gaat om een grote plas van 32.000 kubieke meter. Daardoor is er 32 miljoen liter water ter beschikking, goed om 150 tot 200 hectare te beregenen.

Landbouworganisatie ABS die de eigenaar contacteerde, is op zoek naar nog meer plaatsen waar landbouwers water kunnen gaan halen. Maar het water is vaak te zout, zoals ook dat van de Kalkaartvijver op de luchthaven van Oostende. De landbouwers moeten een aanvraag indienen bij de provincie. De Middenkustpolder staat in voor de praktische organisatie. Niet iedereen zal geholpen kunnen worden, maar het gaat toch om een aanzienlijke hoeveelheid water die geschikt is voor de akkerteelt.

Regen, regen, regen

Ondanks dit goede nieuws blijven de boeren smeken om regen. Geen kortstondige stortregens zoals gisteren, maar malse regen, enkele dagen op rij.