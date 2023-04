Noodnummer 1722 actief: risico op wateroverlast

Het KMI waarschuwt voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket of het nummer 1722...

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Als je een digitale aanvraag doet via 1722 komt je aanvraag rechtstreeks bij de brandweer terecht. Als je 1722 belt zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112, zoals van mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat, kunnen afhandelen. Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je daar ook nog terecht.

Hoe werkt het E-loket?

Het e-loket zal je helpen om een keuze te maken waarvoor je de brandweer nodig hebt. Als je jouw keuze niet terugvindt, stel je jezelf best de vraag of het wel een probleem is waarvoor de brandweer moet tussenkomen.

Wacht geduldig op de komst van de brandweerploeg nadat je een aanvraag hebt ingediend en neem niet opnieuw contact op om te informeren waar de brandweer blijft. De brandweer bekijkt situatie per situatie en geeft voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Tijdens een storm of bij wateroverlast moet de brandweer veel aanvragen tegelijkertijd behandelen en moet je wat langer wachten omdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn verder moet helpen.

Wie ben ik als ik hulp nodig heb?

Stel jezelf de vraag of er mogelijk een leven in gevaar is en of een interventie van de brandweer noodzakelijk is.

Ik bel het nummer 112 wanneer ik dringend een ambulance of de brandweer nodig heb, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is . Voorbeelden: instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabel, gevallen stenen, ...), brandgevaar, incident met gewonden,...

Ik gebruik het e-loket van de brandweer op www.1722.be of bel het nummer 1722 wanneer er geen risico is op levensgevaar maar ik de hulp van de brandweer nodig heb. Voorbeelden: veel schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg,...

Ik bel een gekwalificeerde vakman (of ik voer zelf herstellingen uit) wanneer er geen risico is op levensgevaar en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is. De nummers 112 en 1722 mogen in die gevallen niet worden gebruikt. Voorbeelden: omgevallen boom in de tuin, beschadigde veranda, hagelschade aan een voertuig, elektriciteitspanne, ...

Wanneer er, in normale omstandigheden, geen risico op een storm of op wateroverlast is en het nummer 1722 niet geactiveerd is, kun je het noodnummer 112 bellen voor alle dringende hulp van een ambulance of een interventie van de brandweer.