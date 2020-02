Noodnummer 1722 actief, windparken uitgeschakeld

De windparken op zee zullen zondagnamiddag wegens het stormweer om veiligheidsredenen uitgeschakeld worden. Dat is de verwachting van hoogspanningsbeheerder Elia. Er dreigt bijgevolg tot 1.400 MW minder elektriciteit te worden geproduceerd, of de productie van bijna anderhalve kerncentrale.

De beheerder van het hoogspanningsnet verwacht zondag vooral tussen 15 uur 45 en 19 uur 45 uur minder productie als gevolg van het uitvallen van de windturbines op zee. Omdat het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet verzekerd moet zijn, betekent dat dat de marktpartijen - energiebedrijven zoals bijvoorbeeld Engie en Luminus - elders elektriciteit zullen moeten halen, bijvoorbeeld uit het buitenland. Elia verwacht niet dat dat problemen zal opleveren, aldus een woordvoerster. Elia beschikt bovendien over de nodige reserves.

De hoogspanningsbeheerder staat niet alleen in voor de marktwerking, maar ook voor de infrastructuur van het hoogspanningsnet. Elia is voorbereid en verwacht geen probleem met de lijnen of masten, aldus nog de woordvoerster. Vanaf windsnelheden van 140 km/h aan de kust of 120 km/h in het binnenland kondigt Elia een vooralarm aan, wat inhoudt dat de verschillende noodploegen zich moeten klaar houden. Maar dat zou zondag niet het geval zijn, is de verwachting. Vanaf windsnelheden van 160 km/h aan de kust en 140 km/h in het binnenland kondigt Elia een preventieve mobilisatie af. Maar ook hier gaat Elia niet van uit.

Noodnummer 1722 geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert vanwege storm Ciara het nummer 1722 voor niet-dringende interventies. Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. De bedoeling is dat mensen voor niet-dringende brandweerinterventies waarbij er er geen risico is op levensgevaar naar 1722 bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.

Het is bovendien niet de bedoeling naar 1722 te bellen voor schade waarbij geen brandweerinterventie nodig is. In dat geval is een gekwalificeerde professional aangewezen. Wie getroffen is door stormschade en wateroverlast kan ook via de website stormschade.vlaanderen online brandweerhulp aanvragen of een professionele dienstverlener, zoals een dakwerker, boomzager of opruimingsfirma, contacteren. De online aanvraag komt meteen bij de meldkamer van de brandweer terecht, dus moeten mensen niet meer wachten tot een operator van het nummer 1722 hen te woord staat.

Bekijk hieronder nog eens het verslag over de storm in ons zaterdagnieuws: