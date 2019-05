Noodnummer actief voor intense buien, onweer en hagel

"Vandaag en deze avond verwachten we, na doortocht van de regenzone, buien die lokaal intens kunnen zijn met onweer en enkele windstoten", aldus het KMI. Lokaal is ook hagel mogelijk, vooral in de gebieden nabij de Franse grens.

Code geel

Voor heel het land is code geel van kracht. Dat houdt in dat er 10 tot 30 liter per vierkante meter neerslag in 1 uur kan vallen, of lokaal zware rukwinden of hagelstenen van 1 tot 2 centimeter mogelijk zijn.

Het noodnummer 1722 is geactiveerd, meldt het crisiscentrum West-Vlaanderen op Twitter.