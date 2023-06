Noodweer: 52 oproepen in Westhoek en uren werk

De brandweer is in de Westhoek gisteravond nog uren bezig geweest met het opruimen en wegpompen na de doortocht van onweer. Vooral Ieper, Wervik, Zonnebeke en Heuvelland kregen het zwaar te verduren.

Grote schade is er niet. Straten zonder wel blank en de brandweer moest ook op enkele plaatsen de weg schoonmaken na de doortocht van een modderstroom. (lees verder onder de foto)

Het onweer barstte gisterenmiddag los en zorgde vooral in de Westhoek voor overlast. In Wervik en Geluwe stonden straten blank, in de Esdoornstraat in Wervik ging het water zelfs tot een meter hoog. (lees verder onder de foto)

Brandweer Westhoek noteerde 52 oproepen. "In Heuvelland was er voornamelijk een probleem met modderstromen van de landerijen," zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "In Ieper, Zonnebeke en Wervik waren er dan weer problemen met rioleringen waardoor bepaalde straten blank kwamen te staan. Schade aan woningen bleef beperkt of kon dankzij de pompwerken van de brandweer vermeden worden."

