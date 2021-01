Nooit eerder lagen de cijfers zo hoog: tot 22% meer crematies in coronajaar 2020

In Brugge, dat geen capaciteitsbeperking heeft, steeg het aantal crematies met zo'n tien procent en in Kortrijk zelfs met meer dan twintig procent. Nooit eerder lagen de cijfers zo hoog. De federale overheid liet Kortrijk uitzonderlijk over haar capaciteit gaan via een nooddecreet.​

Crematorium Brugge

Het crematorium in Brugge heeft vier ovens. Normaal zijn daarmee 24 crematies per dag mogelijk, maar op het hoogtepunt van de crisis ging dat aantal naar 28 per dag. Over heel vorig jaar waren er 6472 crematies, in 2019 waren dat er 5886. In 2019 lag het aantal crematies ook al wat hoger dan normaal door de hittegolf.

Crematorium Kortrijk

Crematorium Uitzicht in Kortrijk telt drie ovens en ging van 18 naar 21 crematies per dag. Over heel het jaar had het een pak meer crematies. Jan Sabbe van Uitzicht: '2020 was inderdaad een bijzonder jaar. Er is heel wat oversterfte geweest door corona en we zien dat in onze cijfers. Wij hebben 22 procent meer crematies verzorgd dan in het jaar daarvoor. Concreet zijn dat 4708 crematies. Wij hadden oorspronkelijk een vergunning tot 4000 crematies, maar de Vlaamse overheid heeft in oktober een nooddecreet gemaakt waarbij die vergunning bij spoed werd uitgebreid tot 4800 en wij zijn dan ook heel dicht bij dat maximum gestrand.'

Nieuw crematorium in Oostende

Vanmiddag stelt Oostende trouwens het nieuwe crematorium Polderbos voor dat in maart opent.