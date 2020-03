Nooit eerder zo weinig nieuwe fietspaden aangelegd

In West-Vlaanderen kwam er in 2018 maar 7 km nieuwe fietspaden bij, terwijl dat vier jaar geleden nog 36 kilometer was. Er is nochtans veel geld voorzien voor nieuwe fietsinfrastructuur, zegt Lambrecht, maar een te groot deel daarvan gaat volgens haar naar studies. Ze vraagt aan de minister om dringend werk te maken van meer nieuwe en veilige fietspaden. Het kabinet zegt dan weer dat het budget opgetrokken is tot 300 miljoen euro per jaar, en dat geld gaat naar dure maar noodzakelijke werken, zoals de aanleg van tunnels en bruggen.