Nooit eerder zoveel vuurwerkafval op onze stranden

Er is nog nooit zoveel afval van eindejaarsvuurwerk aangespoeld op onze stranden. Dat zeggen de Proper Strand Lopers.

Volgens Kevin Pierloot van de vzw Proper Strand Lopers is er een serieuze vermeerdering van het vuurwerkafval op het strand. ‘Oostende heeft het vuurwerk dat normaal op oudejaarsavond plaatsvindt, geannuleerd omwille van corona. Wellicht daarom hebben veel mensen zelf een feestje gebouwd en vuurwerk afgestoken op het strand’.

Het afval spoelde gisteren en vandaag aan op het strand. Maar dat is niet alleen in Oostende het geval. De vzw heeft vrijwilligers langs de hele kust die gisteren ook in Middelkerke en De Haan afval van vuurwerk opgeruimd hebben.

Slechts drie West-Vlaamse steden en gemeenten lieten hun inwoners toe om vuurwerk af te steken. Maar het is niet altijd duidelijk waar en wanneer het mag. En heel wat mensen hebben nemen het dan ook niet zo nauw met het verbod.