Nooit geziene politieactie in Brugge

Alle verkeer werd afgeleid naar het parkeerterrein van de Veemarkt. Daar werd gecontroleerd op alcohol, drugs, boorddocumenten, autotaksen en transmigranten in de laadruimte. De politie van Brugge werkt samen met de de federale politie, de douane en de belastingdienst. Via nummerplaatherkenning wordt meteen duidelijk wie zijn autotaksen niet betaalt.

De actie leidt tot grote wachttijden, omdat iedereen aan een alcoholtest wordt onderworpen. Ondertussen wordt vanuit de commandopost de verkeersstroom gevolgd met een drone. Wie probeert te ontsnappen, wordt onderschept.

(lees verder onder de foto)

Controles op onverwachte momenten

Dirk van Nuffel, korpschef van de politie Brugge: "We willen vooral het signaal geven dat we niet uitsluitend in de weekends onze acties voeren. De donderdagavond is nog altijd een werkdag en zeker voor wat de toevoer naar de haven van Zeebrugge betreft, want ook dat interesseert ons bijzonder. Nee, we willen dergelijke acties op de meest onverwachte momenten doen."

De resultaten van de controle worden in de loop van de dag verwacht.