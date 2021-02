Nooit zoveel kwetsbare dieren opgevangen in Oostende

Nog nooit zijn zoveel kwetsbare dieren binnengebracht in het Vogelopvangcentrum van Oostende als vorig jaar. Het waren er 6.175 of maar liefst 1.000 meer dan het jaar voordien.

"Lag het aan het feit dat de mensen meer tijd hadden om te wandelen, een mooi voorjaar, meer bekendheid? Feit is dat de toename te vinden is over alle soorten heen", zegt Claude Velter van het Vogelopvangcentrum in Oostende.

Zowel vogels als zoogdiertjes

"Er werden inderdaad meer algemene soorten binnen gebracht, maar ook minder algemene soorten komen meer en meer in de problemen. Zo zagen we een duidelijke stijging in het aantal roofvogels: buizerds, uilen, kiekendieven...

Het aantal haasjes, konijntjes en vooral egels steeg spectaculair. Een tendens die in heel Vlaanderen te zien is. Al deze dieren kregen in het Opvangcentrum een tweede kans."

Minder medewerkers, meer werk & minder inkomsten

"Ook met de verstrengde coronamaatregelen was het ministrieel besluit duidelijk: verzorging van dieren is noodzakelijk! Maar helaas moest dit dagelijks met minder mensen gebeuren om het veilig te houden.

Bovenop het extra werk en de extra dieren kreeg de vereniging natuurlijk ook te maken met net minder inkomsten. Het is dankzij de aanhoudende financiële steun van leden en donateurs dat het werk kon worden verder gezet", zegt Claude Velter.