Noord-Franse kinderen leren spelenderwijs Nederlands

Het is goed dat kinderen uit Noord-Frankrijk van jongs af aan wat Nederlands leren, en West-Vlaamse kinderen Frans. Dat is vandaag de conclusie die getrokken is in Duinkerke, net over de grens.

Een Vlaamse delegatie bezocht daar vanmorgen een school, waar zelfs kleuters al wat Nederlands leren. Een mooi voorbeeld, zeggen de Vlamingen, dat meer navolging verdient.

Zes uur Nederlandse per week

De kinderen van deze basisschool in Rosendaël bij Duinkerke krijgen zes uur per week les in het Nederlands. Dat kan zelfs tijdens een les rekenen of geschiedenis, maar altijd spelenderwijs.

Deborah Dequidt van basisschool Alain Savary Rosendaël: "Het is als een soort spelletje voor de kindjes. Ze doen het heel graag. Ze vinden het heel leuk. Het komt ook voor Engels. Dus het is de eerste andere taal die ze leren. Het is een beetje spelen voor de kindjes."

(lees verder onder de foto)

Inspiratie

Duinkerke biedt ook Nederlandse lessen en workshops aan voor volwassen. Een aantal Vlaamse organisaties, zoals de Nederlandse Taalunie en de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking komen op bezoek om inspiratie op te doen.

Peter Roose van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking: "Wij komen inspiratie opdoen omdat we zelf aan het nadenken zijn over een project om langs de taal- en landsgrens, West-Vlaanderen Noord -Frankrijk, om daar voor kinderen van 7 tot 8 jaar taalinitiatie te geven: Frans aan Vlaamse zijde en Nederlands aan Franse zijde."

Meer verbondenheid

Initiatieven als deze moeten het taalgevoel verbeteren. Maar ze moeten ook zorgen voor meer verbondenheid.

"Dat is absoluut belangrijk, zeker in deze grensregio.", zegt Gaetan Poelman van de Belgische Ambassade. "Het is belangrijk dat wij elkaars taal op zijn minst een beetje kennen. Hoe meer kennis er is van de buurtaal, hoe beter natuurlijk. Voor toeristische uitwisseling, culturele samenwerking maar uiteraard ook voor opportuniteiten nadien op de arbeidsmarkt."

Vanaf volgende maand zal het ook mogelijk zijn om aan de universiteit van Duinkerke een cursus Nederlands voor beginners te volgen.