Noord-West-Vlaamse ziekenhuizen bundelen krachten

Acht ziekenhuizen en zorginstellingen bundelen voortaan de krachten in het ziekenhuisnetwerk Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Het gaat om het AZ Sint-Jan met campussen in Brugge en Oostende, het AZ Zeno in Knokke-Heist en Blankenberge, het AZ Alma (Eeklo en Sijsele), het AZ West (Veurne) en twee revalidatiecentra in Oostduinkerke en Oostende.

De ziekenhuizen slaan de handen in elkaar om de patiënten in de regio beter te helpen. De overheid dringt al langer aan op een hervorming in het ziekenhuislandschap om de zorgkwaliteit te verbeteren.

De ziekenhuizen en instellingen hebben afspraken gemaakt dat ze op termijn niet allemaal dezelfde gespecialiseerde behandelingen zullen aanbieden zoals die voor de oncologie. Die zullen gegroepeerd worden in een beperkt aantal ziekenhuizen.