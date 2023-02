Noorderlicht ook bij ons te zien aan zee

Aan de kust was gisteravond ook bij ons het Noorderlicht te zien. Dat was onder meer het geval in De Panne. Fotografen konden met wat geluk het bijzondere natuurfenomeen vastleggen. Dat kon in ons land voor het eerst in meer dan 10 jaar.

De jongste dagen kwamen al meldingen binnen van Noorderlicht dat te zien was in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Op Twitter circuleert een foto van Ann Vanheste die gisteravond genomen is in De Panne.

Uitzonderlijk natuurfenomeen

Dat het Noorderlicht tot bij ons te zien is, is vrij uitzonderlijk. Normaal kan je het verschijnsel boven de poolstreek spotten maar nu is het dus ook heel wat zuidelijker te zien. Tot bij ons.

Noorderlicht ontstaat door een explosie op de zon. Een zonnewind of plasmawolk met geladen deeltjes komt dan richting aarde. Door de interactie met magneetveld rond de aarde geeft het Noorderlicht dan mooie plaatjes met rood of groen licht.