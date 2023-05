Noordzee is pak properder dan 30 jaar geleden

Het is vandaag de Dag van de Noordzee, en er is goed nieuws te melden, want de Noordzee is een pak properder dan dertig jaar geleden. Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over de toestand van 2021 blijkt dat het zwemwater op de meeste locaties uitstekend is.

De bruine kleur, die ontstaat door de sterke stroming, is dan wel minder aantrekkelijk, maar de blauwe Middellandse Zee is meer vervuild dan de Noordzee. De kwaliteit van het zwemwater is beter dan een aantal decennia geleden. Er is bijvoorbeeld minder olievervuiling, of minder zware metalen, maar het gehalte stikstof of fosfaten blijft wel hoog. Dat zie je aan de overmatige algengroei.

Joachim Pelicaen (VMM): “Wij meten al decennia de vervuiling van het strandwater met colibacteriën en streptokokken. En vandaag komt pollutie met verontreinigd water vanaf het land nog hoogst uitzonderlijk voor. Alleen bij zeer hevige regenval, wanneer rioolwater via overstorten in zee belandt, bestaat er een risico. Buiten die periodes is het zwemwater van prima kwaliteit”.