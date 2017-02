Norovirus overwonnen in woonzorgcentrum in Ruddervoorde

Sinds 14 februari meent het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde dat het norovirus overwonnen is.

Eind januari was een uitbraak van het norovirus in WZC Ter Luchte. Een tiental mensen raakte besmet, en een persoon moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het virus veroorzaakt vooral maag- en darmklachten en is uiterst besmettelijk.

Ter Luchte nam meteen de nodige maatregelen, onder meer een verhoogde handhygiëne en het gebruik van wegwerpschorten, en hield de besmette mensen op hun kamer.

"Sinds 7 februari is er geen enkel ziektegeval meer gemeld", aldus de gemeente Oostkamp. En sinds deze week lijkt het virus dus overwonnen in Ter Luchte. Maar toch blijft het WZC waakzaam. "Een goede handhygiëne blijft erg belangrijk in deze periode van vele griep- en andere virussen. We doen dan ook nog steeds een oproep naar alle bezoekers om blijvend aandacht te hebben voor een goede handhygiëne", aldus Ter Luchte.