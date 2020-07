NOS komt in Oostende kijken hoe het moet

Mondmaskers verplicht in de winkelstraten, in Oostende is het sinds vandaag het nieuwe normaal. Elders in het land ook vanaf zaterdag. Haast iedereen volgt de regels zoals het hoort. Zelfs de NOS kwam kijken hoe we het in België doen. "Hier kunnen we nog van leren".

95 procent volgt spontaan mondmaskerplicht

Oostende was de Nationale Veiligheidsraad een stapje voor. Vanmiddag kon je er, in een gezellig drukke Kapellestraat, alvast niet naast kijken: het mondkapje verovert de winkelstraten in de Stad aan Zee. Vrij probleemloos, zo blijkt. Stewards staan aan de ingang van het winkelwandelgebied en wijzen mensen op de mondmaskerplicht die er sindsvandaag heerst. Steward Steve Cattellion heeft er geen moeite mee.

"Zeker 95 procent van de passanten heeft z'n masker al op. En wie ze niet op heeft, vragen we gewoon het aan te doen. We hebben geen problemen gehad. Of toch bijna niet." Ook waarnemend burgemeester Kurt Claeys ziet dat de nieuwe richtlijn goed wordt opgevolgd. "

Ik moet ook vaststellen dat de mensen heel goed opvolgen wat er gevraagd wordt. Ik denk dat het voor de mensen een goed signaal was dat het nu duidelijk is: draag het masker." (Lees verder onder de foto)

"Bij ons lijkt het alsof die hele Covid-19 er nooit geweest is"

Opvallend, ook de Nederlandse televisie NOS is naar Oostende afgezakt vanmiddag. Om vast te stellen dat de mondmaskerplicht bij hun zuiderburen vrij snel is ingeburgerd. In Nederland is die verplichting er helemaal niet. Er zijn ook veel minder mondkapjes merkbaar in het straatbeeld, zegt NOS-correspondent Sander Van Hoorn: " Hier kunnen we echt van keren.

Sowieso is het in Nederland compleet niet gebruikelijk dat je een mondmasker draagt. Heel veel Nederlanders denken dat het buiten gewoon niet nodig is. Ik denk dat er veel meer gevaar zit in feestjes waar je binnen geen politiecontrole hebt of mensen met een geel hesje die je er op aanspreken. Daar moet je het in de hoofden van de mensen krijgen dat ze daar afstand moeten houden of in kleinere groepen bij elkaar komen. Maar dit houdt de aandacht er wel bij. In Nederland is het soms alsof dat hele Covid-19 nooit bestaan heeft."

Registratiesysteem met alle beachbars?

Op de dijk is een mondmasker aanbevolen maar in Oostende niet verplicht, anders dan in Blankenberge of Nieuwpoort vanaf vrijdag. Het is een gezellige stranddag aan zee. Veilige afstand op het strand, geen probleem. Ook de beachbars lopen aardig vol. Hier moet je vanaf zaterdag registreren voor je aan tafel gaat plaatsnemen. Bij Polé Polé Beach, waar plaats is voor 400 gasten, rekenen ze op samenwerking met de stad. Dat zegt de uitbater, Bart Boelens. "

Inderdaad, we hebben dit een uurtje terug mogen vernemen. We wachten nog af wat het Ministerieel Besluit zal geven. Het zal geen gemakkelijke opdracht zijn in een zaak zoals deze. Maar we gaan ons houden aan de regels. We zullen wellicht ook in samenspraak met de stad iets uitwerken. Daar hebben we nu al contact over gehad. We gaan wellicht met de stad en met alle beachbars op dezelfde manier contact tracing doen."