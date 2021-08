NostalBusRally Oudenaarde houdt halt in Ieper

Ook het grote publiek in Oudenaarde en Ieper konden al proeven van de bussen uit zijn jeugd. Zondag trekt de colonne bussen tussen 10u00 en 14u30 naar het Zand in Brugge. Bezoekers kunnen er ritjes maken en de leden van NostalBus en andere verenigingen geven graag een woordje uitleg.



Herman De Croo, minister van staat en verkeersminister in de tijd dat de vloot van NostalBus in reizigersdienst reed, is peter van het evenement. "Het geheugen van de pioniersmomenten van het busvervoer eren is, wat ik als stichter en voorzitter van het Autoworld meer dan eens verwoordde, zoals wanneer iemand, iets, een instelling of een onderneming geen verleden koestert, het veel kans heeft om zijn toekomst te missen. Daarom, proficiat aan NostalBus, en hopend het niet bij die ene tien jaar zal blijven!"