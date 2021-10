Nostalgie troef in het Brugse politiemuseum

Brugge heeft vanaf vandaag een politiemuseum. De indrukwekkende collectie kan je bekijken in het oude commissariaat in de Lodewijk Coiseaukaai.

Het gaat om een privé-initiatief waar de stad en de politie hun schouders onder plaatsen. In het museum vind je nostalgische attributen die de geschiedenis van de politie en de rijkswacht vertellen van 1830 tot nu.

Bedoeling is om het respect voor politiemensen en hun job opnieuw te doen groeien. Het museum is open op woensdagnamiddag en in het weekend. Ook schoolbezoeken zijn mogelijk op afspraak.