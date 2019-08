Nostalgisch meezingen in Middelkerke

Een jukebox vol hits uit de jaren zeventig, tachtig en negentig, dat is en blijft het Beach Festival van radiozender Nostalgie in Middelkerke. Bijna vijftienduizend bezoekers trokken naar het festivalterrein om er zich voluit te laten onderdompelen in een sfeer van muzikale nostalgie, zalige klassiekers en een zee van gezelligheid. Het optreden van Clouseau was maar een van de vele hoogtepunten. De groep rond de broers Koen en Kris Wauters houdt het dit jaar rustig met slechts zes optredens. Het is Nostalgie Beach die de primeur krijgt.

Daarnaast waren er ook optredens van kleppers als Adamski, Status Quo, Fischer Z en Big Country.