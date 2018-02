Een Brugse notaris van 54 zit in de cel nadat hij eerder veroordeeld was tot negen jaar gevangenis voor de verkrachting en foltering van een meisje, schrijven de kranten

Hij ging daartegen in cassatieberoep, maar het hof wees het beroep af. Gisteren werd hij door de politie opgepakt. In 2010 verkrachtte hij het meisje - toen 19 - in een B&B in Oostkamp. Door de traumatische ervaring kon ze zich van de feiten niets meer herinneren, maar onder hypnose wees ze hem aan als dader. Bij hem thuis werd heel wat erotisch en pornografisch materiaal gevonden.