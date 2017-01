Notaris krijgt drie jaar cel voor valsheid in geschrifte

Een gepensioneerde notaris uit Oostende is door de Brugse correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar effectief. P.D.M. (67) liet 17 testamenten verlijden zonder de aanwezigheid van de noodzakelijke getuigen. Voor een reeks...

Het onderzoek naar de praktijken van de notaris startte in 2012. Bij het verlijden van een testament moeten altijd twee getuigen of een andere notaris aanwezig zijn. Volgens de verdediging konden de getuigen meestal alles horen vanuit een andere kamer. Van elf testamenten geeft de notaris toe dat ze pas later door de getuigen getekend werden. "Maar soms is er in het weekend gewoon niemand beschikbaar. Er is geen bedrieglijk opzet, mijn cliënt heeft niemand benadeeld", aldus meester Luc Arnou.

Naar aanleiding van de dood van Jean-Pierre C. in januari 2013 kwam er een nieuw onderzoek naar een testament. Volgens de familie C. werd de man bij het opstellen van zijn testament immers gemanipuleerd door zijn vriendin. Voor dit feit werd P.D.M. echter vrijgesproken, net als voor zijn rol in 24 andere testamenten.