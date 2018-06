Notoire oplichtster veroordeeld voor inbreuken sociale wetgeving

Zij had bij verstek tien maanden cel gekregen. Ondertussen zit de beklaagde al maanden in de cel voor grootschalige oplichting. In september 2016 werd een controle uitgevoerd in de kapperszaak Salon 26 in Zeebrugge. Een kapster bleek niet correct via Dimona gemeld bij de RSZ. Later bleek ook een poetsvrouw niet correct ingeschreven. In totaal kregen drie werkneemsters hun loon niet uitbetaald. Tijdens een verhoor verklaarde de beklaagde dat de kapster bewust geen volledig loon uitbetaald kreeg. Ze zou immers zonder toestemming enkele gratis knipbeurten uitgevoerd hebben. De kapster voelde zich bedreigd en liet zich door de sociale inspectie naar huis voeren. Op dat moment besloten de beklaagden het voertuig te achtervolgen en te fotograferen. De inspecteur moest uiteindelijk naar het politiekantoor rijden om de beklaagden af te schudden.

Verstek

De rechter veroordeelde haar in december bij verstek tot tien maanden effectieve celstraf en een geldboete van 32.000 euro. Haar dochter kreeg toen zes maanden met uitstel en een geldboete van 14.400 euro, waarvan de helft met uitstel. Na verzet werd de straf vanochtend teruggebracht naar acht maanden effectieve celstraf en 24.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Ze beweerde dat de verantwoordelijkheid voor de feiten bij haar dochter lag, maar de rechter oordeelde dat ze wel degelijk zelf de dagelijkse leiding had.

Oplichting

Begin januari werden moeder en dochter aangehouden voor onder andere oplichting en valsheid in geschrifte. Sinds 2015 zouden ze maar liefst een miljoen euro achterovergedrukt hebben. Tientallen gedupeerden hebben zich al aangemeld bij de politie en de onderzoeksrechter. De dochter werd na twee maanden voorhechtenis vrijgelaten door de raadkamer, maar haar moeder zit nog steeds in de cel.

