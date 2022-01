Nu al geschrapt voor deze zomer: de Heksenstoet in Beselare

Treurnis in Beselare. Het hele dorp leeft normaal gezien toe naar de Heksenstoet: het evenement van het jaar. Maar ook de editie van 2022 kan niet doorgaan. Door corona, dat is nu al beslist.

De 47e Heksenstoet wordt dus verplaatst naar 30 juli 2023. Dat is al het tweede uitstel op rij. De tweejaarlijkse heksenstoet kon al niet doorgaan in 2021. 31 juli was deze zomer de nieuwe datum, in 2022. Maar ook dat gaat dus niet door.

Het bestuur communiceert de beslissing vandaag op haar website: "Normaal waren onze verschillende werkgroepen reeds druk bezig met de voorbereiding van een volgende Heksenstoet. Helaas is het momenteel nog steeds niet mogelijk om met vele mensen samen te komen, werken, vergaderen en zo de voorbereidingen veilig, vlekkeloos en kwaliteitsvol te laten verlopen. Ook de vele vragen die we momenteel hebben rond de te nemen coronamaatregelen volgende zomer zullen nog een hele tijd onbeantwoord blijven. Dit laat ons niet toe om een Heksenstoet in 2022 te organiseren."

Herbekijk: De heksenstoet is al jaren een traditie in Beselare