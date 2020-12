Nu al kerstvakantie in school Boezinge door corona

Voor 208 leerlingen van de basisschool in Boezinge is de kerstvakantie een paar dagen vroeger begonnen.

In twee klassen zijn er coronabesmettingen vastgesteld, en daarom is beslist om de hele school te sluiten.

Afgelopen weekend kreeg de directeur melding van twee besmettingen in het vierde leerjaar, en daarna ook in het tweede leerjaar. Na overleg met de zorgraad en de medische experten is de school nu gesloten. Het gaat om een preventieve maatregel om het aantal besmettingen niet verder te laten toenemen.

Alle ouders zijn door de school en het CLB op de hoogte gebracht.