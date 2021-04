Nu al meer dode zeehonden aangespoeld dan heel vorig jaar

Er zwemmen in de Noordzee op dit moment zo’n 100.000 grijze zeehonden. In de grootste kolonie in zuid-oost-Engeland zijn dit voorjaar 4.000 pups geboren. Het gaat dus goed met de populatie: er zitten hier meer zeehonden dan ooit, terwijl ze in de jaren ’60 nog met uitsterven bedreigd waren.

Dat er in dik vier maanden al meer dode zeehonden zijn aangespoeld dan heel vorig jaar hoeft daarom geen ramp te zijn. Hun doodsoorzaak blijft wel reden tot bezorgdheid: vaak zijn ze verstrikt geraakt in visnetten.