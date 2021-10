Nu Defensie vertrek officieel bevestigt: Koksijde wil site luchtmachtbasis snel herontwikkelen

Het is eindelijk ook officieel: de helikopteractiviteiten van Defensie verhuizen tegen 2025 naar Oostende. In Koksijde blijven kleine trainingsactiviteiten mogelijk, maar dat dan zonder permanent personeel op de basis.

Nu Defensie wegtrekt uit Koksijde, tekenen de gemeente en de provincie de plannen uit voor het militair domein. Dat is zo groot als de Brugse binnenstad, en dus zijn er mogelijkheden, waar de gemeente al tien jaar op broedt. De luchthaven met piste blijft bestaan. Er komt een grotere club voor sportvliegen en later moeten er ook kleine jets kunnen landen. Er komt een kleine industriezone van 8 hectare en er blijft veel plaats voor landbouw. Ook komt er een fietspad over de luchthaven richting Veurne.

Uitdaging aan de overkant

De echt nieuwe functies liggen aan de overkant van de basis, waar ondermeer Fedasil nu tijdelijk verblijft. "Onze groendienst verhuist op termijn naar daar," zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. "Ook de werkplaatsen van Oostduinkerke worden naar daar verplaatst. Het wordt eigenlijk een blauwe zone voor gemeentelijke diensten." Zo komt er plaats vrij aan het kerkje van Koksijde om er 250 nieuwe woningen op te trekken. Op de basis zelf komen geen nieuwe woonkavels. Het wordt dus een groenzone voor recreatie.

Natuurpunt noemt het een grote uitdaging. "Het is een gigantische oppervlakte, 450 hectare. We horen al jaren beloftes over dat gebied, maar men mag groenaanleg niet verwarren met natuurbehoud," zegt Peter Bossu van Natuurpunt. "Natuur is natuurontwikkeling, meer biodiversiteit, meer bos en het is dat wat we verwachten." Natuurpunt wil er ook een groot bos aanplanten van minstens 50 hectare.

Verkoop nog niet rond

Het blijft voorlopig bij plannen: de burgemeester wil nu eerst weten hoeveel Koksijde zal moeten betalen om de hele basis te verwerven, want dat is nog niet rond. Of zoals Vanden Bussche het zegt: "We verschillen nog van mening over vele miljoenen."

De burgemeester is zelf oud-notaris. Hij wil dus stevig onderhandelen en meent dat niemand anders het zal kopen. In elk geval wil hij compensaties voor de zowat 500 arbeidsplaatsen die in Koksijde verdwijnen.

Lees ook: