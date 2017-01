Filip Top heeft afscheid genomen als klaroener bij de Last Post Assocation in Ieper.

Filip was een van de klaroeners die de dagelijkse Last Post hielp blazen van 2007 tot 2016. Een van de hoogtepunten voor hem was het bezoek aan Australië in 2012, toen hij deel uitmaakte van de delegatie van de Last Post Association die Melbourne, Canberra en Sydney bezocht.

Na het afscheid van Antoon Verschoot vorig jaar en nu dat van Filip Top blijven er nog zes klaroenblazers over in Ieper. Er wordt gekeken voor uitbreiding.