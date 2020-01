Nu ook ‘Grootouders voor het Klimaat’- afdeling in Brugge

De burgerbeweging startte een jaar geleden op en telt intussen nationaal zo’n 7.000 volgers. Er zijn plannen om ook in Kortrijk met een lokale afdeling te starten.

De klimaatgrootouders vrezen dat hun kinderen en kleinkinderen op termijn de rekening zullen betalen van de lakse politiek. Als lokale afdeling kan je korter en directer op de bal spelen als het gaat over het klimaatbeleid in je eigen regio. Koen Platevoet: “Dat is één van de redenen waarom wij lokaal gaan. Onze generatie is dikwijls het moeilijkst te overtuigen. Het is een generatie die bang is om het opgebouwd comfort te verliezen. Daarom zijn die lokale groepen uiterst belangrijk om in gesprek te gaan en mensen te motiveren en te informeren.”

Grootouders voor het Klimaat willen alvast niet aan doemdenken doen. Ze staan voor veranderingen die realistisch zijn zoals kiezen voor hernieuwbare energie en milieuvriendelijk transport.