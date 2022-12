Nu ook kinderopvang in Roeselare tijdelijk gesloten

In Roeselare moet kinderopvang 't Fopspeentje tijdelijk de deuren sluiten. Dat laat de stad Roeselare weten. Waarom is voorlopig niet duidelijk. De stad moet samen met de ouders van de betrokken kinderen op zoek naar een alternatieve opvangmogelijkheid.

"Stad Roeselare kreeg vandaag bericht van Agentschap Opgroeien - het voormalige Kind en Gezin - dat zij uit voorzorg overgaan tot een tijdelijke sluiting van kinderopvang ‘t Fopspeentje aan de Heirweg 10", laat de stad weten in een mededeling.

"De schorsing betekent dat het, zolang de schorsing duurt, niet meer is toegestaan om kinderopvangactiviteiten uit te oefenen. Dit is een éénzijdige beslissing van de Vlaamse Overheid, die uiteraard heel wat gevolgen heeft voor heel wat gezinnen. De Stad neemt via het lokaal loket kinderopvang de verantwoordelijkheid op om samen met de ouders op zoek te gaan naar alternatieve opvangmogelijkheden."

Uit voorzorg

Sinds de zomer van 2022 werkt het Agentschap Opgroeien volgens het voorzorgsprincipe, dit leidt al enige tijd tot een verhoogd aantal schorsingen en sluitingen van kinderopvanginitiatieven.

"Nu ook in Roeselare wordt kinderopvang ’t Fopspeentje, die 25 vergunde plaatsen heeft, gesloten voor een maximale periode van drie maanden. Die sluiting betekent voor de ouders dat zij van de ene op de andere dag hun opvangplaats verliezen."

Wat moeten ouders doen?

"Ouders kunnen contact opnemen met Stad Roeselare om de komende periode samen op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing voor hun opvangvraag", zegt de stad.

Vragen met betrekking tot de reden van schorsing kunnen gericht worden aan het Agentschap Opgroeien.

Contact voor ouders

"De ouders kunnen contact opnemen met de dienst Samenleven van de Stad Roeselare om hun nood in kaart te brengen. Telefonisch via 051 26 24 64 of per e-mail via samenleven@roeselare.be

De dienst is bereikbaar:

- Maandag tot en met donderdag: van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur

- Vrijdag: van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur

- Op maandag 12 en dinsdag 13 december is de dienst uitzonderlijk telefonisch bereikbaar tot 20 uur.

Als je als ouder liever langs komt, maak dan een afspraak bij Huis van het Kind op woensdag voor- of namiddag, of vrijdagvoormiddag. Een afspraak maak je via huisvanhetkindroeselare.be/contacteer-ons

Vanavond digitale infosessie

Vanavond om 20 uur volgt een digitale infosessie georganiseerd vanuit het Agentschap Opgroeien.

Stad Roeselare sluit hier ook op aan, en voorziet de mogelijkheid om in een stadslocatie (Guido Gezellelaan 6) mee te volgen indien ouders thuis niet kunnen meevolgen.

Contact voor kinderopvanginitiatieven

Heb je als kinderopvanginitiatief vragen, (beperkte) opvangmogelijkheden of ben je in staat om vervangcapaciteit te voorzien in functie van de tijdelijke sluiting? Neem dan contact op met dienst Samenleven", laat de stad Roeselare tenslotte weten.