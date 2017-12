Nu ook negatief advies voor Kunstacademie Tielt

Op onderwijskundig gebied scoort de academie goed, maar de huisvesting laat heel wat te wensen over. Zo staat er in sommige lokalen in Tielt bijvoorbeeld schimmel. Als er eind 2018 geen definitieve oplossing komt, dreigen de academies hun erkenning te verliezen.

Stad Tielt heeft nu 127.000 euro vrijgemaakt voor herstellingen en er is ook 25.000 euro voor een masterplan waarin onderzocht wordt op welke plaatsen de academies terecht kunnen.

Cultuurschepen Guido Mehuys (sp.a) zei aan Het Laatste Nieuws dat er wel degelijk geïnformeerd is naar die andere locaties: “Het probleem enkel in onze schoenen afschuiven is niet fair. Voor de site Van Maele waren de prijzen bijvoorbeeld enorm hoog. Er zijn wel nog andere pistes en we hopen tegen half 2018 een oplossing in het vizier te hebben.”