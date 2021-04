Dat Knokke-Heist een Strava-route toevoegt is ook geen verrassing: in september is er de WK-tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. De fiets- en loopapp bevat nu een route in de vorm van een hart, een traject van 70 kilometer langs leuke plekjes in de gemeente.

Andere sociale media

En er is dus ook een Snapchatroute. Dat is een wandeltraject door Knokke-Heist, met bijzondere filters die bij meerdere plaatsen horen.

Eerder lanceerde Knokke-Heist al routes op Instagram, TikTok en zelfs LinkedIn.