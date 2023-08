Nu ook zinkgat op E17 in Waregem

Het zinkgat in Tielt is nog maar gedicht, en er duikt alweer een nieuw op. Kleiner weliswaar, maar ook weer te wijten aan verouderde rioleringen onder de weg. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft ter hoogte van de verzakking de pechstrook en ook de rechterrijstrook afgesloten. Op die rijstrook rijdt veel vrachtverkeer en het wil het risico niet nemen dat de strook inzakt.

De herstellingswerken zullen zeker een week duren. In die periode geldt er ook een snelheidsbeperking van 70 km per uur.

"Geen verband, kan overal gebeuren"

"Er is geen oorzakelijk verband dat er in Tielt en in Waregem op een week tijd twee zinkgaten zijn ontstaan", zegt Wendy Francken van Vlario, het overkoepelend orgaan bij de aanleg van waterleidingen en rioleringen in Vlaanderen. "Ons netwerk is verouderd, in heel Vlaanderen. Heel veel riolen zijn aangelegd na de Tweede Wereldoorlog of iets later. Tot nu hadden we die rioleringen niet in kaart gebracht en wisten we niet waar de risico's zaten en waar er dus snel moest ingegrepen worden. Intussen is er een plan opgemaakt van de Vlaamse Regering om alle rioleringen in Vlaanderen te inspecteren en toe te voegen aan een dashboard. Daarna is het aan de lokale besturen om de risicovolle plekken aan te pakken. "n principe kan een zinkgat overal in Vlaanderen ontstaan. Natuurlijk gaat het er een heel proces vooraf aan het breken van een riolering. Daarom is het belangrijk om de situaties in kaart te brengen en ernaar te handelen."