Nu pas 100 dagen-viering voor studenten in Torhout

Nu code geel geldt kunnen de jongeren opnieuw rond elkaars hals hangen en dat deden ze op de middag onder meer tijdens een karaoke in het studentencafé.

'Foute' karaoke

Voor het eerst vierden ze 100 dagen omdat het in het middelbaar niet kon.

Initiatiefneemster Lise Delbeke is tweedejaarsstudent en weet nog goed hoe het voelde in het zesde middelbaar.

"Ons thema zou normaal Disney geweest zijn. De dag er voor werd het afgelast. Ik vond dat enorm jammer. De vrijdag ging de coronamaatregel in. Ik was enorm teleurgesteld en ook wel angstig omdat we niet wisten wat corona was. We durfden ook niet meer weg te gaan. Het was dan gewoon een tv-dag op school, want we moesten die dag wel nog naar school."

(lees verder onder foto)

Zwaar voor studenten

Corona liet sporen na.

"Het alleen thuis zitten is voor heel veel studenten zwaar geweest. Je merkt dan op zo'n dagen dat ze het heel erg goed hebben. Ze herleven en ze zijn gelukkig dat ze bij elkaar kunnen zijn", zegt Bram Werbrouck, studentencoach Vives campus Torhout.

Seppe is eerstejaarsstudent en kon vorig jaar toch een klein beetje feesten. "Ik heb mijn 100-dagen wel kunnen vieren, maar het was helemaal anders. We moesten nog een mondmasker opzetten en er was een sluitingsuur bij het feesten. Nu is het wel tof dat we eens dom kunnen doen en gewoon kunnen los gaan."