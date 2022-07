"Nultolerantie voor geweld en drugs": veiliger voetbalstadion Zulte Waregem in de maak

SV Zulte Waregem heeft geen traditie van geweld of zware incidenten en dat moet zo blijven, zegt de club. Met een nieuw veiligheidsplan voor het komend seizoen worden meteen de puntjes op de i gezet.

"Ouders met kinderen durven niet meer"

"Dat hooliganisme, dat Bengaals vuur, dat supporters met kappen over hun hoofd absoluut niet welkom zijn in ons stadion. SV Zulte Waregem is altijd een familieclub geweest en ik heb een aantal mensen gehoord die niet meer met hun kinderen durven komen, omdat ze naast mensen staan die niet met de beste bedoelingen in dit stadion komen", zegt burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem.

Stewards wordt beter opgeleid. Er komt extra cameratoezicht en een meldpunt voor problemen.

Maar ook een nultolerantie voor geweld, drugs en vuurwerk. "In het stadion hebben we altijd spotters aanwezig. Die houden de eigen supporters in de gaten", zegt Frederik Vandecasteele van politiezone MIRA.

Verbindingsofficier

Waregem stelt ook een verbindingsofficier aan, iemand die een vlotte communicatie tussen de club en de supporter moet mogelijk maken. "Er is geen aanleiding. Alleen willen we preventief werken. Vorig seizoen hebben we een aantal zaken gehad die zijn gebeurd, onder andere tegen Kortrijk. Dit is eigenlijk een warme oproep: laat dit achterwege, laat ons hier gewoon feest vieren en er een plezant gebeuren van maken", zegt Miguel De Ruyck van SV Zulte Waregem.