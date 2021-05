Nummer 1722 actief voor niet-dringende oproepen hulpdiensten

Er wordt in de loop van de dag en tegen de avond onweer verwacht. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken besliste daarom om het nummer 1722 te activeren.

Zo kunnen de dringende oproepen waarbij iemand mogelijk in levensgevaar is via het nummer 112 behandeld worden en voorrang krijgen. Het nummer 1722 dient dus voor oproepen waarbij er geen risico is op levensgevaar, maar je wel hulp van de brandweer nodig hebt, bijvoorbeeld bij wateroverlast.

Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Behoort je gemeente tot een brandweerzone die over een elektronisch formulier beschikt, dan wordt je doorverwezen naar het digitaal loket op de website van je brandweerdienst. Dat is de snelste manier om niet-dringende hulp te vragen.

Kan je geen gebruik maken van het digitaal loket, dan wordt je doorverbonden maar kan het een tijdje duren voor je een operator aan de lijn krijgt.

Een overzicht van de hulpverleningzones kan je terugvinden op de website www.112.be