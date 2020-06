De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeerde het nummer vrijdagvoormiddag, omdat er risico was op storm of overlast. Bij 1722 kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. De activatie van het nummer moet voorkomen dat het noodnummer 112 tijdens onweer overbelast geraakt, en mensen die in levensgevaar verkeren nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen.