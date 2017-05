NV De Preter breidt uit door overname

Daardoor breidt het bedrijf uit. Er komt onder meer een nieuwe loods van 700 vierkante meter. De NV De Preter is gespecialiseerd in het installeren van verwarming, koeling en ventilatie, sanitair en elektriciteit. Het bedrijf startte in 1994 als éénmanszaak en is door de overname intussen uitgegroeid tot een familiebedrijf met 48 werknemers. Geert De Preter verhuisde zijn bedrijf zes jaar geleden uit Slijpe naar een nieuwbouw op Plassendale. Intussen is het bedrijf te klein geworden. Tegen het bouwverlof van 2018 moet de uitbreiding klaar zijn.