O-sekoer wint Portugees cartoonfestival

De Torhoutse cartoonist Luc Descheemaeker wint in Portugal de eerste prijs op het prestigieuze Word Press Cartoon festival. Hij valt in de prijzen met zijn ‘Selfish’-cartoon over Donald Trump.

De 62-jarige Descheemaeker, met artiestennaam O-sekoer, is zelf geen fan van Donald Trump. Hij vindt de man egoïstisch en zelfingenomen, in het Engels vertaald ‘Selfish’. Zijn gelauwerde cartoon beeldt de Amerikaanse president uit als diepzeehelvis die met zijn smartphones naar likes op zoek is. De afbeelding verscheen vorig jaar al op de website van het Deense dagblad Jyllands-Posten, en oogstte meteen veel lof.

Het World Press Cartoon festival in het Portugese Caldas da Rainha is aan zijn dertiende editie toe. De grote prijzenpot wordt verdeeld over drie categorieën: cartoons, karikaturen en politieke cartoons. Descheemaeker vangt nu zelf de grote vis in de categorie karikaturen, de hoofdprijs is goed voor 10 000 euro.

Lees verder onder de foto.

Eind juni in Kroätie

Descheemaeker is al jaren als cartoonist aan de slag, en gaf tot twee jaar geleden les in het Sint-Jozefsinstituut van de scholengroep Sint-Rembert. Sinds hij op pensioen is kan hij zich volledig toeleggen op het tekenen van cartoons.

In april was Osekoer al te gast in Egypte voor een groepstentoonstelling met negen andere Vlaamse cartoonisten. Begin mei won hij de tweede prijs op een internationaal concours in Marokko. Eind deze maand loopt er in het Kroatische Sisak ook een overzichtstentoonstelling van de Torhoutenaar, en mag hij er ook in de internationale jury zetelen van het jaarlijkse cartoonfestival.

