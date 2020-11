Ober valt wereldrecord glazen in 1 hand aan

In Kortrijk heeft Sebastien Maes, de ober van Brasserie St. Medard, geprobeerd om het wereldrecord glazen dragen met 1 hand te verbreken.

Sebastien Maes komt uit de horecafamilie van Rudy Maes, eigenaar van onder meer de Cortina, Passim's, Klokhof, .... Zijn vader is Stéphane Maes, eigenaar van de Ripasso op de Pottelberg in Kortrijk en de Fun & Grill in Ooigem.

Sebastien zelf werkt in brasserie St. Medard in Kortrijk en tijdens deze coronarisis is hij beginnen te oefenen. Hij doet de wereldrecordpoging om de horecamensen een hart onder de riem te steken die noodgedwongen gesloten zijn.

Het huidig record staat op naam van Reymond Adina en het aantal is 39 glazen op één hand.