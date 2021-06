Obus ontdekt in Heule: DOVO laat springtuig ontploffen

In Heule is een obus ontdekt bij werken aan een tuin. Ontmijningsdienst Dovo heeft het springtuig gecontroleerd laten ontploffen.

De obus is vorig weekend ontdekt bij werken voor de aanleg van een tuin in het Gemeenhof in Heule. De politie en brandweer zijn ter plaatse.

Ontmijningsdienst Dovo heeft het springtuig "gecontroleerd" laten ontploffen op een landbouwveld in de buurt.

Het gaat om een mortier uit WOII van 20 centimeter lang en 5 centimeter dik.