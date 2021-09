OC 'Het Applauws' plechtig geopend

De plannen voor een eigen OC in Lauwe zijn al veertig jaar oud. Kleine domper op de feestvreugde is de grote zaal. Die kan nog altijd niet gebruikt worden omdat door een constructiefout het dak niet waterdicht is.

Vier jaar na de eerstesteenlegging gaat het nieuwe centrum aan de Koningin Astridlaan officieel open. Het moderne gebouw met een buitenschil in cortenstaal is eigenlijk al van begin dit jaar in gebruik, maar door corona is er nu pas de plechtige opening.

In het nieuwe OC huizen ondermeer een bibliotheek en een bar waar je iets kan drinken. Het gebouw heeft ook een grote polyvalente zaal met een uitschuifbare tribune waar meer dan 300 mensen kunnen zitten. Maar door problemen met het dak – er sijpelt water binnen langs de muren - kan de zaal nog niet gebruikt worden.