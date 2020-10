OC Lauwe begin volgend jaar open

Begin volgend jaar opent het nieuwe OC in Lauwe de deuren. Het is veel meer dan een klassiek ontmoetingscentrum, want ook een aantal stadsdiensten zal er onderdak vinden. Het gaat om een investering van net geen 5 miljoen euro.

Momenteel leggen ze de laatste hand aan het gloednieuwe gebouw. Het zal naast een zaal waar plaats is voor 300 mensen ook heel wat andere ruimtes tellen. Onder meer een cafetaria, een bibliotheek en een wijkkantoor voor de politie. Er komt ook een administratief centrum voor de Lauwenaar. Het hele complex krijgt een nog te kiezen naam. De inwoners kunnen stemmen voor Het Ponton, De Kade, Het Applauws en ‘t O See. Stemmen kan online via www.oclauwe.be of met een formulier in het gemeentehuis van Lauwe.