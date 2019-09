OCMW Brugge haalt verkeerd appartement leeg: “Jammerlijke fout”

De inboedel van de jongeman werd weggegooid. “3.000 euro compensatie is schaamtelijk. Wij kwamen uit op 12.000 euro”, zegt zijn oma Mieke Verheyen. De meubels die er nu staan zijn een soort goedmakertje, afdankertjes eigenlijk. Midden oktober verhuist de jongen naar een ander appartement. Ondertussen verblijft hij b ij zijn Oma;

Het Brugse sociaal verhuurkantoor SVK liet het appartement langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge leeghalen. Alleen werd het verkeerde appartement leeggemaakt. Het was de grootmoeder van de bewoner die de onaangename ontdekking deed. “Ik kwam zijn post ophalen, maar toen ik de deur opende, bleek dat het appartement leeg was. Er lag geen schoen, zelfs geen blaadje papier meer”, zegt Mieke Verheyen (70) in de krant.

“Pijnlijke fout”

Pablo Annys, de Brugse schepen van Sociale Zaken en voorzitter van SVK Brugge, is op de hoogte, schrijft Het Nieuwsblad. “Het is jammer dat dit is kunnen gebeuren”, zegt hij. “De nummers in dat appartement waren niet duidelijk. De medewerkers van de opruimdienst hebben het dubbel gecheckt, maar helaas is het toch fout gegaan. We zijn met die jongen gaan praten en toen bleek dat hij niet terug naar het leeggehaalde appartement wou.

Dus we hebben besloten om hem elders te huisvesten.” Over de compensatie die de jongeman kreeg aangeboden, kan Annys niet veel kwijt. “Die kwam er na overleg met onze verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid. Hij woonde in een kleine studio met een beperkte inboedel. Daardoor kwamen ze op dat bedrag uit. Dat is geen som die wij hebben vastgelegd. Maar ik wil me wel engageren om het dossier op de raad van bestuur van het SVK te brengen.”