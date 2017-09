OCMW Brugge zal stadionplannen niet dwarsbomen

Het OCMW is de grootste eigenaar van gronden op de site waar het voetbalstadion moet komen en is vragende partij om die gronden te verkopen. In totaal beschikt het OCMW over 14,5 hectare gronden op de site. De verkoop is noodzakelijk om de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Sint-Pieters te kunnen financieren. Ook vindt het OCMW de komst van het stadion en de bijhorende bedrijventerreinen van groot belang voor de Brugse regio. Toch zijn nog niet alle problemen van de baan: ook topondernemers als Paul Gheysens en Joris Ide beschikken over gronden op de site. Het is maar de vraag of zij bereid om hun eigendommen te verkopen.

