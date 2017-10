OCMW's dienen klacht in tegen malafide energieverkopers

Dat meldt Philippe De Coene, voorzitter van W13. De vereniging heeft klacht ingediend bij de FOD Economie en de Federale Ombudsman Energie.

"We hebben vastgesteld dat iemand in de ruime omgeving van Kortrijk van deur tot deur trekt om energiecontracten, zonnepanelen en energieleningen te verkopen. Zij beweren te werken voor Eneco", zegt Philippe De Coene van W13. Het misbruik werd vastgesteld omdat W13 als Energiehuis de aanvragen voor energieleningen binnenkrijgt. "We merken dat die producten vaak aan de man worden gebracht bij kwetsbare personen die niet altijd zicht hebben op het totaalplaatje en vaak niet begrijpen wat ze aangeboden krijgen. Bovendien zien we hetzelfde handschrift een paar keer terugkeren. Zo kregen we drie aanvragen binnen voor zonnepanelen die onvolledig waren en telkens met hetzelfde handschrift zijn opgesteld."

Dat is meteen gemeld aan Eneco, die medewerking wil verlenen en zelf ook een onderzoek zal opstarten naar de feiten en verkopers. Ondertussen weet W13 dat de verkoper werkt voor een Brugs bedrijf, dat zogezegd producten van Eneco verkoopt. Er zijn ook meldingen binnen gekomen vanuit Harelbeke, Deerlijk en Menen van soortgelijke praktijken. In totaal is er al sprake van een achttal dossiers. "We kunnen de contracten herroepen en zullen dat meteen doen om de slachtoffers te beschermen. Maar we willen vooral een signaal geven aan de toezichters en vermijden dat het nog elders gebeurt. Dit is misbruik van vertrouwen", besluit De Coene.