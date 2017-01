Octopus met slagboom in schoolstraten Wevelgem

In Wevelgem worden de schoolstraten voortaan uitgerust met een octopuspaal met een slagboom.

Die kunnen vrij eenvoudig in- en uitgeschoven worden. Op die manier moeten de gemachtigde opzichters niet langer sleuren met nadars. In schoolstraten wordt het autoverkeer op bepaalde tijdstippen afgezet in het kader van de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Groot-Wevelgem telt er op dit moment vier.