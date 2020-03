Oed an’t ges hé! Focus en WTV brengen jouw steunboodschap op televisie

We blijven in ons kot. We moeten wel. Maar we willen tegelijkertijd heel wat mensen een hart onder de riem steken, steunen in deze moeilijke tijden. Heb jij een boodschap voor je grootouders in het rust- en verzorgingstehuis? Wil jij het medisch personeel en zorgpersoneel bedanken voor hun tomeloze inzet? Wil je een familielid in quarantaine laten weten dat je aan hem denkt? Of heb jij een creatieve manier om de tijd te doden 'in uw kot'

Maak een filmpje

Maak een filmpje met een smartphone en bezorg het ons. Mail het door naar redactie@focus-wtv.be. Let wel: zorg dat je filmpje niet langer dan 30 seconden duurt en film horizontaal met je smartphone! Vanaf vandaag bundelen we enkele filmpjes en tonen we die op Focus en WTV, elke avond na het nieuws.

En ondertussen, oed an’t ges hé!