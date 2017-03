Oedelemse kinderen vormen boekenketting

Deze ochtend vormden meer dan 100 kinderen van De Notelaar en van Ter Bunen een boekenketting van de uitleenpost van Oedelem in de Sijselestraat tot aan de nieuwe bibliotheek in het Schepenhuys.

De leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar gaven zo’n 400 boeken uit de jeugdafdeling van hand tot hand door naar de nieuwe bibliotheek op de Oedelemse markt. Deze ketting was de symbolische start voor de verhuis van de bib naar het vernieuwde Schepenhuys.

“In totaal verhuizen we zo’n 10.000 boeken,” aldus schepen van bibliotheek Gijs Degrande (N-VA): “Het is leuk dat onze leerlingen een handje toesteken en dat we de scholen bij de verhuis kunnen betrekken. Zo leren ze de nieuwe bibliotheek meteen kennen. Ik hoop dat deze boekenverhuis hen enthousiast maakt voor onze bibliotheek. De boeken die overblijven, verhuizen we met de medewerkers van de bib en de technische dienst.”

De bibliotheek neemt haar intrek op de eerste verdieping van het Schepenhuys en opent op zaterdag 8 april voor de eerste keer haar deuren tijdens de opendeurdag.